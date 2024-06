Incidente con lo scooter: uomo ricoverato in gravi condizioni al Ruggi A bordo con il 63enne c'era anche la moglie

Incidente stradale in via Salvator Allende a Salerno, un 63enne era a bordo del suo scooter con la moglie quando, per cause non chiare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo sulla strada. Violento l'impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale “Ruggi d’Aragona”. Ha riportato una grave emorragia celebrale, è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Ferita in modo lieve la moglie.