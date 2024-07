Omicidio nel carcere di Salerno: detenuto sgozzato da un connazionale Tragedia nella casa circondariale di Fuorni

Tragedia nel carcere di Salerno dove un detenuto magrebino 30enne è stato ucciso da un suo connazionale 24enne. Da quanto si apprende la vittima è stata sgozzata con una lametta. Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno fermato l'aggressore.

La lite, avvenuta nella tarda serata di ieri tra due compagni di cella, è degenerata nel giro di pochi minuti, rendendo vano anche l'intervento della penitenza. A quanto pare l'aggressore ha estratto una lama da una lametta bic, colpendo alla gola il compagno di cella. Soccorso immediatamente dal personale della polizia penitenziaria, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al "Ruggi" dove è arrivato già privo di sensi. I medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Ma le ferite sono risultate troppo gravi e, in mattinata, il suo cuore ha smesso di battere.

Da quanto si apprende il 30enne pare avesse problemi di deambulazione ed il suo compagno di cella aveva il compito di assisterlo. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite furibonda, sfociata nella tragedia.