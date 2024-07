Incidente stradale a Casal Velino: coppia finisce fuori strada con l'auto Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Incidente stradale ieri pomeriggio a Casal Velino. Per cause ancora non chiare un'auto, con a bordo una coppia, è andata fuori strada finendo nella vegetazione al di sotto della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i malcapitati dalla vettura, affidandoli alle cure del 118. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.