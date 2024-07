Fiamme in Costiera Amalfitana, chiusa la Statale tra Cetara e Vietri sul mare Per consentire le operazioni di spegnimento sul versante

Le prime giornate di vento accompagnate al caldo torrido che imperversa da settimane sono diventate l'occasione per un'escalation di incendi.

Chiusa la Strada Statale 163 "Amalfitana", in entrambe le direzioni, in corrispondenza dal km 46,300 tra Cetara e Vietri sul Mare, per permettere l'esecuzione delle operazioni di spegnimento di un incendio - da parte dei mezzi aerei impegnati - divampato in nottata lungo un costone di proprietà privata attiguo alla tratta stradale.

Sempre per motivi di sicurezza e per le operazioni di spegnimento dell'incendio, nel corso della mattinata lungo l'asse stradale era stato attivato il senso unico alternato. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della circolazione.

"La viabilità verrà ripristinata non appena possibile", fa sapere Anas.