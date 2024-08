Brucia il Vallo di Diano, è corsa contro il tempo per arginare le fiamme A Sala Consilina in arrivo un altro canadair ed un elicottero, in nottata intervento d'urgenza

A Sala Consilina proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che è divampato in località San Raffaele. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e Comunità Montana sono impegnati da ieri nella lotta contro le fiamme. Il rogo, infatti, si è propagato su più fronti e, nemmeno l'impiego di un elicottero e di un canadair è bastato per sedare l'incendio. Il Comune di Sala Consilina ha fatto sapere che in mattinata arriveranno in zona un secondo canadair ed un elicottero Erickson.

“Questa notte alle 3 circa si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per evitare che le fiamme potessero raggiungere una zona abitata in località San Raffaele, presenti sul posto anche il sindaco Mimmo Cartolano ed altri amministratori. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle ore 6 di questa mattina”, si legge sui canali social del Comune di Sala Consilina.

"Grazie di cuore a nome di tutta la cittadinanza - ha dichiarato il sindaco Cartolano - a chi sta lavorando per domare l'incendio, ai tanti volontari, alla SOPI coordinata dall'ingegnere Nunzio Esposito, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alle squadre antincendio della Comunità Montana, alla Forestale ed alla Protezione Civile Regionale”.

Il Vallo di Diano, tra l'altro, in questi giorni è stato colpito da roghi in diversi comuni del comprensorio. “Gli incendi che hanno interessato quasi contemporaneamente molte aree del Vallo di Diano – ha affermato l'assessore al Patrimonio, Amedeo De Maio - lasciano presupporre un'origine dolosa e una regia criminale che dovrà essere perseguita con ogni mezzo e con la collaborazione di tutti. È stato arrecato un danno enorme al nostro patrimonio boschivo”