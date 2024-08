Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Fucito: la vicinanza del Ruggi "Indignazione e ferma condanna per l'accaduto, solidali con i lavoratori"

"La Direzione Strategica dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, esprime profonda indignazione e ferma condanna per il recente episodio di aggressione verbale avvenuto presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero G. Fucito di Mercato San Severino e manifesta la propria vicinanza a tutto il personale impegnato quotidianamente presso le strutture assistenziali nello svolgimento del proprio lavoro", lo comunica il Ruggi in una nota che continua: "Con l'occasione rassicura l'utenza in merito alla circostanza, che in questa fase particolare dell'anno, tradizionale momento di riposo e di vacanza, nessuna contrazione è intervenuta rispetto alla ordinaria articolazione dei turni di servizio del personale medico ed infermieristico del P.O G. Fucito; nel contempo, gli utenti ed i loro familiari, sono invitati ad essere solidali nei confronti di tutto il personale dell'Azienda, anche in momenti di particolare sovraffollamento, in modo da consentire a ciascuno di rendere al meglio la propria prestazione nel primario interesse del paziente".