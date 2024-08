Sarno, crolla parete di un'abitazione al borgo San Matteo: famiglie evacuate Il sindaco: "Stiamo lavorando per affrontare tutte le criticità e limitare al massimo i disagi"

Questa notte a Sarno in una zona del borgo San Matteo - Terravecchia si è verificato il crollo all’interno di un immobile. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte e la situazione è sotto controllo. "Gli interventi da parte delle forze dell’ordine, polizia municipale, vigili del fuoco, tecnici comunali ed amministrazione comunale già in nottata sono stati immediati - ha spiegato il sindaco Francesco Squillante -. Per sicurezza sono state evacuate alcune famiglie e stiamo provvedendo alla loro sistemazione presso strutture locali. Poche ore fa si è tenuto un tavolo tecnico in Comune e sono in corso ulteriori sopralluoghi per accertare cause ed origine del cedimento. Chiediamo a tutti la massima collaborazione, stiamo lavorando per affrontare tutte le criticità e limitare al massimo i disagi".

A crollare è stata una parete portante di un'abitazione. Il cedimento è avvenuto sotto gli occhi di cittadini e vigili del fuoco: dopo aver sentito alcuni scricchioli, infatti, i residenti avevano lanciato l'allarme, richiedendo l'intervento dei caschi rossi. Il crollo, secondo una primissima ricostruzione, potrebbe essere stato provocato da un'infiltrazione d'acqua. Ma sono in corso ulteriori accertamenti per capire l'entità del problema.