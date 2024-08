Vibonati, maxi-incendio in montagna: salvata area pic-nic e una chiesa Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati per tutta la notte

Vasto incendio nella serata di ieri nel comune di Vibonati. Intorno alle 19 la squadra dei Vigili del Fuoco di Policastro è stata allertata per un grosso incendio di biaco e sterpagliale. I caschi rossi sono stati impegnati tutta la notte nelle operazioni di spegnimento. Stamattina, poco dopo le 9, un'altra squadra ha dato il cambio in attesa della Comunità Montana per bonificare i piccoli focolai. Nella zona interessata dall'incendio vi è anche un'area utilizzata per i pic-nic, con un fabbricato in legno: la zona è stata messa in sicurezza, così come una piccola chiesetta adiacente. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso da parte dei caschi rossi.