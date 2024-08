Colliano, l'addio a Mario morto in un incidente stradale a 34 anni Lutto cittadino nel comune salernitano, il sindaco: "Un giovane angelo veglia su di noi"

Lutto cittadino oggi a Colliano nel giorno dei funerali di Mario Gizza il motociclista di 34 anni deceduto, lo scorso weekend, in seguito ad un incidente stradale sulla SS91 tra i comuni di Contursi Terme e Campagna.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri pare che il giovane, per evitare di investire un cane spuntato improvvisamente sulla carreggiata, abbia perso il controllo della moto impattando con violenza sull'asfalto. In occasione delle esequie il sindaco Gerardo Strollo ha proclamato il lutto cittadino.

"Tutta la comunità collianese, in questi giorni è sconvolta per la notizia della tragica morte del giovane Mario, deceduto a seguito di un incidente stradale, nel pomeriggio di sabato 17 Agosto.

Noi tutti, con tutto il cuore, affranti, abbracciamo la mamma Lucia, il papà Carmine il fratello Michele, la sorella Maria Concetta. In questi momenti non ci sono parole ma solo il fortissimo dolore che possiamo condividere con loro e soprattutto la nostra sincera vicinanza a tutta la famiglia. La nostra Fede ci aiuta nel cercare consolazione e ci rassicura sul fatto che un giovane Angelo veglia su tutti noi.

A tal proposito, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, il sindaco dispone il lutto cittadino in concomitanza dell'esecuzione delle esequie.