Salerno, notte di terrore nella zona orientale: spari a Pastena e Mariconda Indagini in corso da parte dei carabinieri

Nottata di terrore nella zona orientale di Salerno dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in due zone differenti della città. Il primo episodio è accaduto in via Mauri, nel quartiere di Mariconda. Almeno 8 i colpi esplosi in diversi punti della strada.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno, con il supporto dei militari della sezione scientifica. Al momento non risulterebbero feriti. Da capire se si sia trattato di un atto dimostrativo, di una "bravata" o di un agguato non riuscito. Gli uomini dell'Arma, anche attraverso le immagini delle telecamere di video sorveglianza, proveranno a ricostruire quanto accaduto in nottata.

Spari sono stati esplosi anche in zona Santa Margherita, nel quartiere di Pastena. Resta da capire se ci siano collegamenti tra i due episodi che hanno provocato particolare apprensione tra i residenti della zona orientale di Salerno. Considerata la vicinanza territoriale, appare molto probabile che gli spari esplosi a Pastena e Mariconda possano avere dei collegamenti. Indagini serrate da parte dei carabinieri che, guidati dal maggiore Antonio Corvino, stanno provando a ricostruire i due episodi.