Incendio in una villetta a Pontecagnano Faiano: distrutta la mansarda Sul posto i vigili del fuoco, evacuati gli inquilini

Momenti di paura questa mattina in via Lago Laceno, a Pontecagnano Faiano. In fiamme, per cause ancora da accertare, la mansarda di una villetta che è andata completamente distrutta coinvolgendo il tetto e l'impianto fotovoltaico su di esso.

Evacuati temporaneamente gli inquilini dello stabile dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti tempestivamente con le squadre del distaccamento Città e Giffoni oltre che con un'autobotte e un'autoscala. Non si registrano feriti. Ingenti i danni.