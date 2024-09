Schianto in moto a Capaccio, Vincenzo muore a 19 anni: il ricordo della scuola "La sua passione per l'arte culinaria e il suo impegno resteranno sempre nei nostri ricordi"

Stava rientrando a casa da lavoro ma un tragico destino ha spezzato la sua vita in un'età in cui dovrebbe essere vietato morire. Vincenzo Mucciolo, 19enne di Capaccio Paestum, è deceduto per le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto in Poseidonia, località Laura. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto che, per cause ancora sconosciute, si è scontrata con un'auto alla cui guida c'era un 33enne di Nocera Inferiore rimasto illeso. Il 19enne, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno ma per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Al diffondersi della notizia, un velo d'infinita tristezza ha ricoperto l'intera comunità di Capaccio Paestum, incredula ed attonita per l'ennesima tragedia di un'estate infernale sul fronte degli incidenti stradali.

Sconvolti docenti e compagni dell'istituto superiore Ipsar “Piranesi” di Capaccio Paestum, scuola nella quale il giovane si era diplomato in estate. In tanti lo hanno ricordato come un giovane educato, buono e gentile. Toccante il ricordo pubblicato sui social dall'istituto capaccese. “Con immenso dolore, la nostra scuola si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di un nostro caro studente, un giovane appena diplomato a luglio e che aveva davanti a sé un futuro pieno di sogni e promesse. La sua passione per l'arte culinaria e il suo impegno in ogni aspetto della vita scolastica resteranno per sempre nei nostri ricordi. A nome di tutta la comunità scolastica, esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento di grande tristezza. Riposa in pace”