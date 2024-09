Salerno: controlli in piazza Gloriosi a Torrione, multati due motorini Scorrazzavano tra persone e bambini seduti sulle panchine, in azione la municipale

Nella serata di ieri, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, incrocio con via Roberto Santamaria, sono stati eseguiti da pattuglie in auto 10 controlli alle auto in transito, tra cui 2 auto straniere. È stata elevata una sanzione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strade (mancata revisione).

I controlli della polizia municipale

Le pattuglie in moto hanno eseguito 20 controlli a motoveicoli, elevando un verbale ai sensi dell'(articolo 80) e una sanzione per transito sul marciapiede (articolo 143). Sono stati, inoltre, contravvenzionati due ciclomotoristi che scorrazzavano sulla piazza dove solitamente ci sono persone e bambini seduti su panchine. A campione sono stati, infine, effettuati rilievi con etilometro con esito negativo.