Investita e uccisa in Litoranea, il sindaco Lanzara: "Cordoglio ai familiari" "Faremo del nostro meglio per tutelare la sicurezza, violare le norme può avere effetti devastanti"

"Questa notte una donna è stata investita a Magazzeno. Era con degli amici ed attraversando la strada è stata travolta da una vettura.

Nel tratto, peraltro illuminato, doveva essere rispettato il limite di velocità di 50 km/h, cosa che evidentemente non è accaduta.

Stamattina il conducente, che al momento del fatto era fuggito, si è costituito. Violare le norme può produrre effetti devastanti, destinati ad interrompere e/o cambiare irrimediabilmente la vita delle persone". E' il messaggio lasciato sui social dal sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara che ha aggiunto: "Come Istituzioni, faremo del nostro meglio per migliorare la situazione complessa della zona mare, ma tutti, come cittadini, dobbiamo comprendere che molto dipende da noi. Un sentito cordoglio ai familiari da parte mia e dell’intera Città di Pontecagnano Faiano".