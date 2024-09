Cannalonga: carabinieri forestali sequestrano area adibita a deposito rifiuti Denunciato il titolare

Nel parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano i carabinieri forestali hanno eseguito, a Cannalonga, in un'area di particolare valenza ambientale, il sequestro preventivo d'iniziativa d'urgenza di un'area di circa 3300 metri cubi, adibita a sito di deposito rifiuti. Dalle indagini sarebbe emerso che una ditta, che esercitava attività di impresa edile e realizzazione di opere di scavo e movimentazione della terra nella gestione di terre e rocce da scavo, avrebbe omesso di adottare gli adempimenti prescritti dal testo unico ambientale e dal regolamento che disciplina la gestione di terre e rocce da scavo. Il sequestro è stato eseguito su disposizione della procura di Vallo della Lucania. Il responsabile è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.