Salerno e provincia, temporali nella notte: locali allagati e colate di fango In città Torrione sott'acqua, a Sarno scuole chiuse e 40 famiglie sgomberate in via precauzionale

E' stata una notte particolarmente difficile per Salerno e provincia sul fronte meteo. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città capoluogo e buona parte del territorio, provocando danni e paura.

A Salerno situazione complicata lungo via Torrione, specialmente nell'area del sottopasso ferroviario. Strada allagata e così anche i locali della zona: sui social il video del titolare della pizzeria "Fammila", che si è visto il locale invaso dall'acqua che non defluiva. Alcune auto in transito sono rimaste bloccate: spavento ma nessuna grave conseguenza.

Difficoltà un po' in tutti in quartieri, compresi i rioni collinari dove la pioggia battente ha creato non pochi disagi. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco.

Sarno, invece, ha rivissuto l'incubo frana. Il sindaco Francesco Squillante ha firmato un'ordinanza di sgombero per 40 persone, residenti in via Mortarto e zone limitrofe, che nella notte hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni,.

Le precipitazioni hanno provocato il distacco di fango e detriti nella zona del centro storico. Le persone sgomberate sono state ospitate nei locali della palestra della scuola "Amendola", altre invece hanno provveduto autonomamente. Attivato il centro operativo comunale, con il sostegno dei volontari di Protezione civile e Croce rossa.