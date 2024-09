Incidente sulla Mingardina: muore una 74enne tunisina, gravissimo un uomo I feriti sono stati condotti all'ospedale di Vallo della Lucania

Sono gravi le condizioni della persona che si trovava nell'auto con la 74enne che ha perso la vita ieri sulla Mingardina, nel comune di Celle di Bulgheria, in un incidente stradale. Per la donna, di nazionalità tunisina ma residente a Napoli, non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto della vettura con un'altra auto, il suo accompagnatore si trova invece ricoverato all'ospedale di Vallo della Lucania.

I dettagli

A scontrarsi una Lancia Y, con a bordo due persone e una Peugeot 106, con 4 passeggeri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto i feriti al San Luca e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente e risalire ad eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto e la sede stradale.