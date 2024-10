Ucciso al mercato ittico di Salerno, la Salernitana ricorda Carmine De Luca Il 48enne è stato ricordato anche dal Subbuteo Club Salernitana

La Salernitana era una delle grandi passioni di Carmine De Luca, il 48enne che questa mattina è stato ucciso all'interno del mercato ittico di Salerno insieme a Rosario Montone, 58enne di Portici. Entrambi sono stati feriti mortalmente da Francesco Iacovazzo, ex collega 72enne che, come ha spiegato anche la Procura di Salerno, “riteneva le due vittime responsabili del suo licenziamento”.

La Salernitana ha voluto ricordare Carmine De Luca, omaggiando la sua inossidabile passione per i granata di cui c'è traccia anche sul suo profilo social. “La proprietà dell’U.S. Salernitana 1919, il presidente, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia De Luca per la tragica e prematura scomparsa del caro Carmine, grandissimo tifoso granata”, si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale del club.

Anche il Subbuteo Club Salernitana ha voluto ricordare sui social il 48enne che, in passato, aveva fatto parte della formazione granata, laureandosi campione d'Italia nel 2022.