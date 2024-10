Cocaina dal Sud America a Salerno, 14 ordinanze e sequestri Operazione antidroga dei carabinieri al porto, sequestrati 257 chili di sostanza stupefacente

Nella maxi operazione antidroga: è stata smantellata un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia capace di penetrare anche nei mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia. Quattordici le ordinanze di misure cautelari emesse: undici persone sottoposte a misura cautelare della custodia in carcere e tre alla custodia domiciliare.

Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti di cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati. I principali referenti, Carmine Memoli e Tiziano Memoli, aiutati dalle loro famiglie, secondo quanto hanno dimostrato le indagini, avevano acquisito nel tempo autonomi e solidi canali di approvvigionamento anche dall'estero, in particolare dalla Spagna, ed erano in grado di trattare con soggetti di primissimo piano del settore del traffico internazionale di cocaina, collaborando con gli stessi nel ritiro dei carichi pervenuti al porto di Salerno dal Sud America. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 257 chili di cocaina, nonché circa 7 chili di hashish e circa 7,5 chili di marijuana oltre a una pistola modificata, potenzialmente letale.