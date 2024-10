La truffa dei migranti: nel mirino imprenditori e Centri per l'impiego Coinvolti datori di lavoro e dipendenti infedeli tra Salerno, Avellino, Padova e Napoli

Una organizzazione criminale specializzata nei reati in materia di immigrazione, che vede coinvolti datori di lavoro e dipendenti di Centri per l'impiego.

Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Eboli stanno eseguendo una serie di misure cautelari - disposte dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Procura - nei confronti di vari indagati.

In particolare, nel mirino dell'Arma un sodalizio criminale che presentava falsa documentazione in materia di decreto flussi ed emersione dal lavoro irregolare per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

Nella rete degli investigatori anche imprenditori della Piana del Sele e impiegati infedeli nei Centri per l'impiego.

Il blitz ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli e Padova.