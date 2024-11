Omignano, incidente mortale sulla Cilentana: perde la vita un centauro Fatale l'impatto con un'auto, indagini in corso dei carabinieri

Un incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano. Ad avere la peggio è stato un centauro, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, la moto si è scontrata con un'auto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica. La vittima viaggiava in direzione Nord ed era in compagnia di altri motociclisti. Al momento la circolazione è stata interdetta per consentire i rilievi e rimuovere i mezzi incidentati.