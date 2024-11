Vietri sul Mare, finisce fuori strada e si ribalta: donna ferita E' stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco

Ha riportato una ferita ad un braccio la donna, originaria di Cetara, che stamane è rimasta coinvolta in un incidente lungo la statale Amalfitana 163. La donna ha perso il controllo della sua Smart che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Vietri sul Mare. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall'auto affidandola alle cure del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso.