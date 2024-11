Salerno, ancora furti: frantumata la vetrina della farmacia "Artemis" Colpo nella notte in via Irno: aperta e svuotata la cassa automatica con i soldi

Banditi in azione nella notte a Salerno: l'ultimo colpo è stato messo a segno alla farmacia "Artemis" di via Irno. In azione una banda di malviventi che, dopo aver spaccato il vetro dell'attività, si sono introdotti all'interno.

I banditi hanno aperto la cassa automatica, asportando le banconote all'interno. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma nel frattempo i ladri erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.

Al vaglio dei militari le immagini di videosorveglianza della farmacia e gli occhi elettronici della zona.