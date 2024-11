Kelvin scappa dalla Nigeria minorenne e dopo 10 anni muore in un incidente Dolore a Polla per il 27enne, si era diplomato ed era mediatore culturale

Kelvin era scappato dalla Nigeria ancora minorenne, da 10 anni viveva a Polla, sognava di fare il camionista e da alcune settimane era stato assunto da un'azienda di trasporti. Si era anche diplomato all'Itis "Cicerone" di Sala Consilina, la scuola lo ricorda con grande affetto.

E' morto ieri in un'incidente stradale a Venosa, in Basilicata, scontrandosi con un autoarticolato guidato da un altro salernitano, il 56enne Angelo Dragone. Dolore nel salernitano per la scomparsa del 27enne. Era diventato un mediatore per la cooperativa Iskra e aveva lavorato a Polla e Galatina. Proprio nel comune della provincia di Salerno aveva scelto di vivere e affittato una casa.