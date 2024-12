Sant'Egidio del Monte Albino: droga e pistola in casa, arrestati madre e figlio Il 22enne è stato trovato in possesso di un'arma da sparo clandestina

A Sant'Egidio del Monte Albino i carabinieri della sezione Operativa del NOR del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio una 54enne e per detenzione illegale di arma da sparo clandestina il figlio 22enne.

Nello specifico, a seguito di perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di cocaina per un perso di circa 19 grammi, nonché 2.000,00 euro in contanti verosimili provento di attività illecita. Nella disponibilità del figlio è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 9x21, con matricola abrasa, completa di caricatore con 13 proiettili dello stesso calibro. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di convalida.