Pellezzano: i carabinieri arrestano una persona per detenzione di stupefacenti L'uomo è stato trovato in possesso di 4 panetti di cocaina, 4 telefoni cellulari e denaro

Il 3 dicembre scorso a Pellezzano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno proceduto all'arresto di L.S. per detenzione di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria l'uomo, a seguito di una perquisizione, è stato individuato in possesso di 4 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 4 chili e 300 grammi, 4 telefoni cellulari e la somma in contanti di oltre 2mila euro.