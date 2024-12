Incidente in tangenziale a Salerno: traffico in tilt e lunghe code di auto A scontrarsi un furgoncino bianco e una Jeep, sul posto l'Anas

Traffico in tilt e lunghe code sulla tangenziale di Salerno questa mattina, a causa di un incidente verificatosi nei pressi dell'uscita di Pastena in direzione sud. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un camioncino bianco e una jeep grigia. Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas. Danni alle vetture ma nessun ferito. Grandi invece i disagi per la viabilità.