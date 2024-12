Sversamenti illeciti, blitz dei Forestali a Roccadaspide e Buccino Dovranno rispondere di smaltimento illecito dei rifiuti e deturpamento di bellezze naturali

I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum e Buccino, nei giorni scorsi, a seguito di sopralluoghi eseguiti, rispettivamente, presso un opificio del Comune di Roccadaspide e frantoi siti nel comune di Buccino, hanno proceduto a denunciare per i reati di smaltimento illecito dei rifiuti e deturpamento di bellezze naturali i titolari delle predette aziende. I militari hanno proceduto anche a sequestrare una saracinesca idraulica di una vasca di raccolta, in quanto secondo la ricostruzione, le attività avrebbero sversato acque reflue del ciclo delle lavorazioni delle olive, del percolato prodotto dalle sanse esauste e delle acque di lavaggio in area di particolare valenza naturalistica ed ambientale.