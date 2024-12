Scoperta una fabbrica clandestina di liquori: sequestrati oltre mille litri Sigilli a grappa, limoncello e fragolino: nel deposito ignorata ogni norma igienico-sanitaria

La guardia di finanza di Salerno ha sequestrato quasi mille litri di prodotti alcolici, tra liquori già prodotti ed alcol puro ancora non utilizzato. In azione le fiamme gialle della compagnia di Nocera Inferiore, che hanno individuato nel comune di Angri un deposito di circa 20 metri quadrati all'interno del quale era stata allestita una fabbrica abusiva di alcol e bevande alcoliche, senza alcuna autorizzazione ed in violazione delle più basilari norme igienico sanitarie.

Complessivamente sono stati rinvenuti 984 litri di prodotto, di cui 300 di alcol puro di contrabbando, in attesa di essere utilizzato ed ancora contenuto in una cisterna in plastica, e 684 litri di liquori vari (grappa, limoncello, meloncello, fragolino, pistacchio, bananino e cioccolato) già confezionati in taniche e bottiglie di varia capacità, pronti per essere posti in vendita.

Denunciato il responsabile, di nazionalità italiana: rovrà rispondere di evasione dell'accisa sulle bevande alcoliche e ricettazione.