Travolge scooter e si schianta contro un palo: centauro miracolosamente illeso L'incidente è avvenuto sul Lungomare

Incidente stradale sulla Lungomare di Salerno, nei pressi del bar Marconi. Si tratta di un tratto d'asfalto già teatro, in passato, di incidenti molto gravi nonostante la presenza di un semaforo.

Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori corsia, investendo prima uno scooter e poi andando a sbattere contro un palo.

Miracolosamente illeso il conducente del mezzo a due ruote, che è riuscito a lanciarsi dal motorino prima dell'impatto. Traffico in tilt, avviate le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.