Cava de' Tirreni: 16enne accoltellato da un minorenne durante una lite E' stato raggiunto da un fendente al torace

Momenti di paura a Cava de' Tirreni, in vicolo Balzico. Nel corso di un litigio tra giovanissimi, avvenuto giovedì sera, un 15enne di origini straniere, ha estratto un coltello, colpendo al torace un 16enne del posto. Il ragazzo ferito è stato soccorso e condotto in ospedale a Cava e poi trasferito al Ruggi di Salerno, dove è stato operato. Il giovane è in prognosi riservata.

Indagini in corso, l'aggressore è stato fermato dalla polizia.