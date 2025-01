Cade dalle scale: muore dopo 10 giorni comandante dei carabinieri Il sindaco Migliasso: "Grande collaboratore e grande amico"

Lutto a Casal Velino per la morte del luogotenente dei carabinieri Corrado Scola. Il 2 gennaio scorso si era ferito alla testa, cadendo da una scala mentre si trovava in casa. Il militare è deceduto, la scorsa notte, all’ospedale “Cardarelli” di Napoli dopo dieci giorni nel reparto di Rianimazione.

Era comandante presso la stazione di San Damiano d’Asti e stava trascorrendo le vacanze di Natale nella sua casa di Casal Velino. Un incidente domestico che gli è costato la vita.

Cordoglio dal sindaco di San Damiano d'Asti Davide Migliasso: "Con grandissimo dispiacere comunico che questa notte è mancato il comandante della stazione carabinieri di San Damiano luogotenente Corrado Scola. Sono molto dispiaciuto. Grande collaboratore e grande amico. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità e per il nostro territorio. Ti ricorderemo sempre con tanto affetto".