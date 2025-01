Pontecagnano Faiano, minaccia e picchia la moglie: arrestato 41enne L'uomo, già ai domiciliari, è stato trovato anche in possesso di cocaina

Il 27 gennaio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all' arrestato di un 41enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, avrebbe minacciato e malmenato la moglie, nonché, a seguito di perquisizione, è stato trovato nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina per alcune decine di grammi.