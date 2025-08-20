Incidente in provincia di Ferrara: muore 44enne di Sicignano

Avviata un'inchiesta. lascia moglie e figli

Sicignano degli Alburni.  

Avviata un’inchiesta per il reato di omicidio stradale dopo il decesso del 44enne Pasquale Parisi, originario di Sicignano degli Alburni e residente a Ferrara, morto all’ospedale di Verona.

L'incidente

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Ferrara nel giorno di Ferragosto, mentre si trovava a bordo di un'auto con degli amici. La vettura, per cause ancora da chiarire si era scontrata con un furgone. 

Sul sinistro, che ha causato il ferimento di tutti e 5 gli occupanti dell'auto, indaga la Procura. Il 44enne, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è deceduto in queste ore. Lascia moglie e due figli. 

