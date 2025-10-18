Costiera Amalfitana: 60enne muore in un incidente in moto, salma sequestrata

Si trova nell'obitorio dell'ospedale “Ruggi”di Salerno la salma del dentista 60enne Gianni Belnome, originario di Meta di Sorrento, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica scorsa nei pressi di Positano. I familiari voglio no vederci chiaro sull'assistenza ricevuta nel nosocomio.
I dettagli
Belnome domemica scorsa era in moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un altro mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono parse immediatamente gravi, è stato elitrasportato in ospedale a Salerno in codice rosso.