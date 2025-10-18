Costiera Amalfitana: 60enne muore in un incidente in moto, salma sequestrata E' stato elitrasportato al Ruggi D'Aragona

Si trova nell'obitorio dell'ospedale “Ruggi”di Salerno la salma del dentista 60enne Gianni Belnome, originario di Meta di Sorrento, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto domenica scorsa nei pressi di Positano. I familiari voglio no vederci chiaro sull'assistenza ricevuta nel nosocomio.

I dettagli

Belnome domemica scorsa era in moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un altro mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono parse immediatamente gravi, è stato elitrasportato in ospedale a Salerno in codice rosso.