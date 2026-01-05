Armati e in Audi, rapinatori seminano il panico tra Salerno e Pontecagnano Nel mirino i distributori di carburante: tre colpi tentati, solo uno riuscito

È caccia serrata alla banda dell’Audi che, nel tardo pomeriggio, ha seminato il panico tra Salerno e Pontecagnano Faiano, prendendo di mira i distributori di carburante. Tre i colpi tentati, uno riuscito e due saltati, tutti caratterizzati dallo stesso modus operandi. Senza scendere dall’auto, con il volto travisato e con la targa della vettura coperta, i due rapinatori hanno avvicinato i dipendenti della pompa di benzina, mostrando la pistola e chiedendo l’incasso.

In un caso, al distributore di carburante Ip lungo l’Aversana, i rapinatori sono riusciti a farsi consegnare un bottino di circa 300 euro.

Non è andato a buon fine, invece, il colpo tentato in Corso Italia a Pontecagnano Faiano: i dipendenti, infatti, alla vista della pistola sono riusciti a scappare a piedi, difendendo l’incasso.

Stessa sorte, poco dopo, anche in tangenziale a Salerno: i rapinatori hanno fatto tappa alla stazione di benzina della Benny Oil, lungo la corsia nord della tangenziale. Anche in questo caso il dipendente è riuscito ad allontanarsi, costringendo l’Audi a darsi alla fuga. Carabinieri e polizia hanno avviato le ricerche e, anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza, proveranno a identificare la banda di rapinatori.