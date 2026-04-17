VIDEO | Escursionista ferita sul sentiero Bomerano-Furore: soccorsi in azione La donna è stata trasferita all'ospedale del Mare di Napoli

Un'escursionista ha riportato una frattura esposta a un arto inferiore nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano, frazione di Agerola, a Furore, in provincia di Salerno. La donna è caduta durante l'escursione, rendendo necessario l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dell'elisoccorso 118.

L'allarme e i primi soccorsi

A ricevere la chiamata di emergenza è stata la centrale operativa 118 di Castellammare di Stabia, che ha immediatamente attivato un'ambulanza del 118 e i tecnici del CNSAS. Giunti sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato la paziente, il cui quadro clinico risultava aggravato da ipotensione e da patologie pregresse, oltre che dalla frattura esposta.

Il recupero con l'elisoccorso

Viste le condizioni della donna e la difficoltà del terreno, è stato richiesto il supporto dell'elisoccorso 118 di Napoli. L'équipe tecnico-sanitaria a bordo ha raggiunto il punto dell'incidente e ha effettuato il recupero della paziente tramite verricello. La donna è stata quindi trasportata all'Ospedale del Mare di Napoli per ricevere le cure necessarie.