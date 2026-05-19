Salerno, Polizia interviene per una lite familiare: 36 aggredisce gli agenti Feriti tre agenti, danneggiata anche un'auto di servizio

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato — con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno — è intervenuto in zona Largo Alfonso Menna a seguito di una richiesta di intervento per una lite in ambito familiare.

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno individuato un uomo, salernitano di 36 anni, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe tenuto una condotta aggressiva nei confronti dei familiari presenti all’interno dell’abitazione. Durante le fasi dell’intervento, l’uomo avrebbe opposto attiva resistenza agli agenti, proferendo minacce e ponendo in essere condotte violente. Nel tentativo di contenerlo e metterlo in sicurezza, tre operatori di polizia riportavano lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

Nel corso dell’episodio, inoltre, è stata danneggiata anche un’autovettura di servizio della Polizia di Stato.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Dell’arresto è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto la traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa del rito direttissimo.

Sono in corso ulteriori approfondimenti anche in relazione al contesto familiare nel quale è maturato l’intervento.