Da Pontecagnano Faiano al City, Maresca raccoglie l’eredità di Guardiola Il tecnico salernitano è ad un passo dal sostituire Guardiola

Enzo Maresca si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua meravigliosa carriera da allenatore. Il tecnico originario di Pontecagnano Faiano è ad un passo dalla panchina del Manchester City. Dopo la parentesi con il Chelsea, ora il campano è il candidato numero uno per i citizens. Domenica Pep Guardiola chiuderà la sua avventura al City, iniziata nel 2016, portando nella bacheca del club la bellezza di sei campionati, cinque coppe di lega, tre FA Cup, tre Community Shield, una Champions League (la prima della società), una Supercoppa Uefa e un Mondiale per club.

La nuova chance in Premier League

Per Maresca una straordinaria parabola da allenatore. Da calciatore aveva vinto e tanto con la maglia del Siviglia, seppur con il desiderio mai realizzato di poter vestire la maglia granata da calciatore (l’unica presenza all’Arechi fu in un amichevole Juventus-Malaga). Da allenatore le pagine importanti con il Manchester City Under 19 e poi con la storica promozione in Premier League con il Leicester. Nella scorsa primavera la chiamata del Chelsea, in piena rifondazione. Non solo la qualificazione alla prossima Champions League ma anche l’affermazione in Conference League con una finale vinta in rimonta e successivamente la vittoria del Mondiale per Club in finale sul Psg.