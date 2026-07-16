Armi modificate, arrestato 28enne: fabbricava pistole modificate L'operazione dei carabinieri coordinata dalla Procura

I Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito, lo scorso 10 luglio, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 28enne del posto, indagato per fabbricazione e detenzione di armi clandestine. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane, in concorso con altri soggetti, avrebbe fabbricato e ceduto a terzi armi da fuoco ottenute dalla trasformazione di pistole a salve. Le armi sarebbero state rese idonee a sparare munizioni comuni attraverso la modifica e la sostituzione delle canne.

Le indagini e il provvedimento

L'ordinanza cautelare è stata applicata dai militari dell'Arma nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Salerno, guidata dal Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone.