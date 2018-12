Pellezzano, esposizione di Marco Lodola e Giovanna Fra Dalla Reggia di Caserta al Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo di Pellezzano

Dopo il grande successo della mostra, a cura di Luca Beatrice, ospitata alla Reggia di Caserta, la Campania torna a risplendere grazie alle opere dei due artisti pavesi con “Marco Lodola - Giovanna Fra. Lucidi Inganni”. L’esposizione, organizzata dal Comune di Pellezzano, grazie alla volontà del Sindaco Francesco Morra e dell’assessore alla Cultura Andrea Marino, con la collaborazione e curatela della galleria Deodato Arte di Milano, sarà ospitata presso l’incantevole sito del Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo, a Pellezzano, in provincia di Salerno.Le opere di Marco Lodola e Giovanna Fra tornano a dialogare tra loro, in uno scambio affascinante che, come suggerisce il titolo della mostra, inganna lo spettatore attraverso giochi di luci e colori.Il percorso espositivo si compone infatti di una selezione di opere dei due artisti. Venti, imponenti, sculture di Marco Lodola illuminano gli antichi ambienti dell’Eremo, regalando loro nuova vita. I soggetti scelti sono tra i più celebri dell’artista: ballerine, supereroi, unicorni e creature fantastiche trasportano lo spettatore in una fiaba principesca. Ad enfatizzare la meraviglia, le tele astratte di Giovanna Fra, che vedono il colore al primo posto, usato per comunicare e trasmettere emozioni intense. Il procedimento creativo dell’artista è ben visibile sulla tela: partendo da fotografie digitali, Giovanna Fra agisce con pennellate energiche, materiche. Un informale pop-contemporaneo che produce un risultato di grande effetto: i colori si incastrano, si miscelano e creano sfumature inaspettate.

Il Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo è un sito altamente significativo, portatore di una storia che risale all’epoca romana. Nato come fortificazione, nel Medioevo è stato convertito a monastero per gli Eremitani di Colloreto. Un luogo di grande fascino e bellezza, situato su un promontorio sopra Pellezzano, dal quale si può ammirare un ampio arco che va dalla Valle dell’Irno a quella del Sele, dal golfo di Salerno alla Costiera Amalfitana.Una delle sculture di Marcolo Lodola sarà esposta nel giardino dell’Eremo, ad accogliere i visitatori, mentre un’altra opera verrà donata alla città di Pellezzano e collocata in dei luoghi simbolo della città.

Cenni biografici

Marco Lodola nasce a Dorno (Pavia), frequenta l'Accademia di Belle Arti di Firenze e di Milano. Successivamente, all'inizio degli anni 80, si affianca al nuovo futurismo. Si avvicina presto all'uso di materiali plastici che sagoma e colora con una tecnica personale, l’evoluzione della sua ricerca lo porta ad inserire fisicamente la luce nei suoi lavori: nascono le sculture luminose, che caratterizzeranno tutta la produzione artistica. Le sue opere sono presenti in vari musei, ha inoltre realizzato scenografie per film, trasmissioni, concerti ed eventi. In particolare è stato attivo nella moda e nel teatro. Fra le numerose mostre, si ricorda la sua presenza al Padiglione Italia della 53ª Biennale di Venezia con un'installazione luminosa e alla 54ª Biennale di Venezia con il progetto a cura di Vittorio Sgarbi “Cà Lodola”.

Giovanna Fra nasce a Pavia, si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, con una tesi su John Cage ed il rapporto tra arte e musica.La sua visione creativa ha privilegiato la fisicità dinamica del colore in relazione alle diverse consistenze della materia, fissando nell’immediatezza del gesto attimi di vibrante musicalità.Recentemente è stata invitata ad esporre al Friendschip project nel Padiglione della Repubblica di San Marino per la 57° edizione della Biennale di Venezia.Deodato Arte Deodato Arte è una dinamica galleria d'arte contemporanea con sedi a Milano, Como e in Svizzera a Brusino Arsizio (Lugano). Dal 2010 propone grandi artisti di fama internazionale, moderni e contemporanei quali Marc Chagall, Pablo Picasso, Andy Warhol, Keith Haring, Damien Hirst e Christo. Particolare interesse è rivolto alla cultura Pop cui sono state dedicate mostre monografiche e collettive con artisti del calibro di Mr. Brainwash, Romero Britto e Takashi Murakami, con uno sguardo attento alla promozione di artisti emergenti quali José Molina, Mr. Savethewall, Tomoko Nagao e altri.

Deodato Arte, oltre a seguire mostre e progetti interni, crea sinergie con musei e partecipa a fiere nazionali e internazionali. Nel 2018 ha aperto una nuova sede nel centro storico di Como, a Milano è presente con le gallerie in via Santa Marta 6 e in via Nerino 2, inserite nel circuito delle 5 vie, e con lo spazio in via Cuneo 5, vicino al Teatro Nazionale. La galleria opera in modo multimediale anche tramite i due siti web dedicato alle mostre e agli artisti e con un esclusivo servizio e-commerce dedicata agli appassionati e ai collezionisti. Evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Pellezzano.

Coordinate mostra

Titolo: Marco Lodola – Giovanna Fra. Lucidi Inganni

A cura di Galleria Deodato Arte

Sede: Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo

Date: dal 6 dicembre al 6 gennaio

Orari: tutti i venerdì dalle 15.00 alle 20, sabato dalle 10 alle 21, domenica dalle 9.30 alle 13

Ingresso gratuito - Info pubblico Aperture straordinarie Dott.ssa Filomena Di Giovanni (3290229757)

