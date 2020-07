Morricone, Gubitosi ricorda quell'incontro del 1999 Nel 2005 la tappa all'Università di Salerno

Gigante di cultura, compositore, artista che ha dato lustro al Paese a livello mondiale. L’Italia piange Ennio Morricone, musicista morto all’età di 91 anni. Autore delle colonne sonore più belle del cinema, nel corso della sua straordinaria carriera ha fatto tappa anche nel Salernitano. Anche Claudio Gubitosi, direttore e ideatore del Giffoni Film Festival, ha voluto ricordare il maestro Morricone e quell’incontro avvenuto nel 1999 a Giffoni Valle Piana. «A Giffoni fu generoso. L' incontro stampa, coordinato da Tonino Pinto e Giuseppe Blasi, svolto in una sede per lui non appropriata, quale l'Ufficio di Informagiovani, l'unico attrezzato di aria condizionata nel centro di Giffoni, doveva durare un'ora, ma si concluse in tre ore lunghe, articolate, meditate, riflessive. Estasi per una sala gremita e in profondo silenzio. Quante volte ho pensato ad un suo concerto. Glielo chiesi, e mi rispose che aveva una agenda abbastanza complicata, ma che non aveva difficoltà a poterlo promuovere. Non ce l'ho fatta e mi dispiace tantissimo», il ricordo di Gubitosi.

Ma non è stata l’unica visita di Morricone nel Salernitano. Nel dicembre 2005 il musicista e compositore fu ospite della rassegna Filmidea all’Università degli Studi di Salerno.

Il deputato salernitano di Forza Italia, Gigi Casciello ha chiesto che «al di là delle iniziative private che sicuramente verranno intraprese, invito sin da ora il Governo e, in particolare, il ministro Franceschini a preservare il patrimonio culturale lasciato da Morricone in modo da tramandarlo nelle scuole e farlo conoscere alle future generazioni».