Fondazione Ravello, è ufficiale: dietrofront su Perrotta Il presidente De Luca starebbe lavorando allo scrittore Antonio Scurati

"Con riferimento alla nomina del presidente della fondazione Ravello, si comunica che non si è dato seguito all’indicazione del nominativo del dottor Francesco Maria Perrotta non per motivi inerenti al suo profilo personale - di grande spessore professionale - bensì per l’esigenza di ulteriori approfondimenti e valutazioni di carattere generale da parte delle amministrazioni interessate. Si ringrazia il dottor Perrotta per la disponibilità manifestata".

Con questa nota la Regione Campania ha di fatto chiuso la vicenda della Fondazione culturale della Costiera Amalfitana. In questi giorni sembrava fatta per la nomina di Perrotta, ma da Palazzo Santa Lucia è arrivato il dietrofront.

Voci di corridoio darebbero per favorito lo scrittore Antonio Scurati, che dal 2019 è anche cittadino onorario di Ravello.