Maiori: nuovo appuntamento con i Salotti Letterari Protagonisti Maggie van der Toorn e Vito Roberto Grassi

Nuovo appuntamento con i Salotti letterari della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo martedì 22 giugno, ore 19.45, a Maiori nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo: protagonisti Maggie van der Toorn con “La rosa Bettina” (Ianieri), Vito Roberto Gassi con “La foresta delle farfalle monarca” (Les Flaneurs). In collaborazione con il Comune e il Maiori Festival, i libri concorrono all’assegnazione del Premio costadamalfilibri.

Da quando Eva Palermo si è trasferita nella casa di campagna a Montefiorito sul Nera, piccolo borgo medioevale, sito nel Lazio, ogni notte è un tormento: viene perseguitata da incubi terrificanti che fanno riferimento ai delitti accaduti vent’anni prima, di cui non sono mai stati trovati i colpevoli. L’esistenza di Eva ne viene turbata, al punto da diventare una vera e propria ossessione. È questo il motivo principale per cui inizia ad indagare, in maniera autonoma e totalmente casuale. Determinata, astuta, corteggiata ma solitaria, con un debole per il suo ex, appassionata di automobili, di viaggi e della natura, del fresco del mattino e delle rose, affronterà un percorso tra salite imprevedibili e precipizi pericolosi che la porteranno a diventare persino parte integrante del male che vorrebbe sconfiggere. “La rosa Bettina” di Maggie van der Toorn è un romanzo in cui psiche e delitto si intrecciano e si sfidano in un duello all’ultimo sangue.

In “La foresta delle farfalle monarca” di Vito Roberto Gassi è ancora lontano il tempo in cui Erol Ciorba compirà un’operazione di spionaggio per conto del Gruppo nella sua più grande agenzia del sud Italia, portandone alla luce i misteri. Per il momento la sua vita è fatta di viaggi di lavoro in giro per l’Europa, sbronze in compagnia di Lucien, avventure di una notte che non riescono a cancellare il volto di Leila, ma soprattutto tanta scrittura. Mentre ritroviamo il protagonista dell’Uomo con la testa di scarabeo che vive la propria storia, diviso tra il desiderio di fare carriera e il bisogno di serenità, leggiamo infatti anche la storia che lui sta scrivendo, ambientata da qualche parte in Messico nel 1890, dove cinque pistole d’argento intrecciano i destini dei Renos e dei Moral, e moltitudini di farfalle monarca sembrano portare la vendetta sulle proprie ali…

A seguire, per “Incontri d’Autore”, Gabriele Cavaliere presenta, con il supporto di immagini, “Q.B. storie d’amore e di sapore” edito da Officine Zephiro. 14 chef stellati e 4 maestri pasticcieri, 120 ricette tipiche e loro rivisitazioni “visionarie”, 408 pagine e un sito internet per raccontare la cucina tipica della Costa d’Amalfi…un territorio dove cultura marinara e sapienza contadina si fondono in un abbraccio indissolubile. Un’infinita ambiguità che nel tempo ha generato uno stile di vita e una cucina unici. A tratti spettacolare. Il libro non segue un indice “classico” - antipasti, primi, secondi, zuppe, dessert - ma propone una lettura “per argomenti. Affonda le sue radici nelle Ville Marittime Romane disseminate lungo la Costa e si è andata affinando nei secoli, contaminandosi con nuove culture e arricchendosi di nuovi prodotti. Senza mai fermarsi. Un’arte in movimento nelle mani di chef “visionari” che stanno immaginando i nuovi traguardi del sapore. Il libro di Gabriele Cavaliere, come sottolinea il maestro Alfonso Iaccarino “vi aiuterà a conoscere sempre di più noi stessi e sarà per voi lettori il messaggio del nostro passato, delle nostre tradizioni, associato ad un tocco unico di originalità, un modo diverso di rappresentare il cibo come finora non era mai stato fatto”.

Con gli autori si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

La serata si snoderà nel rispetto delle norme anti Covid 19.

Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.