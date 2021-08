Teatro Verdi Sotto le Stelle, successo per la cavalleria Rusticana Applausi e standing ovation

Strepitoso successo per la prima rappresentazione di Cavalleria Rusticana e Pagliacci sotto le stelle nell'anfiteatro Ghirelli all'interno del Parco Urbano dell'Irno. La coinvolgente direzione di Daniel Oren, l'originale regia di Riccardo Canessa, il cast eccellente come le performance di Orchestra, Coro e Coro delle Voci Bianche hanno contribuito ad uno spettacolo memorabile in una cornice quanto mai suggestiva: il Parco Urbano dell'Irno che da area post industriale degradata è diventato un polmone verde rigenerante ed un attrattore culturale importantissimo.

Il pubblico ha mostrato il suo apprezzamento con ripetuti applausi a scena aperta durante i momenti salienti delle due rappresentazioni. Tanti anche gli spettatori che si sono goduti la messa in scena dal Ponte dell'Irno e dalla strada che costeggia l'anfiteatro a testimonianza della coinvolgente passione della rappresentazione.

Gli spettacoli, nell'ambito della stagione lirico-sinfonica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno sostenuta dalla Regione Campania, proseguono con le repliche in programma sabato 28 e domenica 29 alle ore 20.00.