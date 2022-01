Parco Archeologico di Velia, lavori di restauri presso l'acropoli Lo scavo ha portato alla luce l’interessante presenza di antichissimi intonaci

Restauratori all'opera presso il Parco Archeoologico di Velia, nel comune di Ascea, per pulire e consolidare le zone più delicate degli intonaci che coprivano le pareti dell'antica struttura sacra recentemente emersa durante gli scavi archeologici.

Tutte le professionalità del Parco, sotto la direzione scientifica della dottoressa Giovanna Manzo, lavorano in coro per aumentare le conoscenze del sito di Elea-Velia e per rendere i contesti fruibili da tutti.

Il restauro mira alla messa in sicurezza degli intonaci, consolidamento e pulitura superficiale. Il recente scavo presso l’acropoli di Velia, infatti, ha portato alla luce l’interessante presenza di antichissimi intonaci. Tale sottile strato di finitura ricopriva un muro in mattoni crudi. Lo stato di conservazione dei brani di intonaco, nonostante il trascorrere dei secoli, era discreto ma presentava alcune zone a rischio di distacco.

Le zone individuate sono state sottoposte a pulitura della concrezione superficiale mediante azione meccanica con spazzolini morbidi e bisturi; successivamente consolidate tramite iniezioni localizzate di soluzioni acriliche a bassa concentrazione. Nei punti in cui l’intonaco presentava rigonfiamenti o deadesioni, la soluzione consolidante è stata additivata con malta da iniezione a base di calci naturali. In corrispondenza di alcuni bordi perimetrali è stata inoltre eseguita una garzatura preventiva con velatino di cotone impregnato di consolidante acrilico.