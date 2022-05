Sviluppo e gestione, Tramonti lancia la sfida dei Borghi d’Italia Il seminario informativo si terrà il prossimo 21 maggio

Un incontro di alto valore contenutistico capace di intrecciare visioni politiche ad ampio respiro, esperienze sul campo e buone pratiche di valorizzazione territoriale dei Borghi d’Italia, a partire dalla vivacità delle comunità che li abitano. Questo, in breve, l’obiettivo del seminario informativo previsto per il prossimo 21 maggio nel Borgo Autentico di Tramonti, in seno all’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Borghi Autentici d’Italia.

Tanti i relatori che si alterneranno nella Sala Consiliare del comune dalle 9.30 alle 13 per un amalgama di riflessioni, spunti e suggestioni utili a pianificare il futuro dei piccoli Borghi. Attorno all’avvincente tematica “Comunità organizzate per forme innovative di collaborazione pubblico-private ed esperienze generative di co-progettazione. Una nuova fase per la gestione del patrimonio dei borghi italiani” si confronteranno, allora, esperti e professionisti con l’idea di sintetizzare un modus operandi condiviso e vincente.

Interverranno nei dettagli: Domenico Amatruda (sindaco di Tramonti), Rosanna Mazzia (sindaca di Roseto Capo Spulico), Andrea Paoletti (Presidente Netural Coop e Wonder Grottole srl impresa sociale - “ Partire dal territorio ma coinvolgere il mondo”), Alessandra Bonfanti (Responsabile Piccoli Comuni Legambiente- “BeComE - Dai Borghi alle Comunità Energetiche”), Ivo Allegro (CEO di Iniziativa SpA -“I modelli ibridi di PPP tra mercato e social impact”), Michelangelo Lurgi (Rete Destinazione Sud - “2023 Anno del Turismo di Ritorno”), Giovanna Barni (Presidente Culturmedia lega coop / alleanza delle cooperative cultura -“Modelli innovativi e cooperativi per uno sviluppo a base culturale”), Fabio Pollice (Magnifico Rettore Università del Salento "Il Placetelling per l'empowerment delle comunità locali"), Andrea Ferraioli (Presidente Distretto Turistico Costa D'Amalfi "Obiettivi e visioni comuni nei PPP"), Ottavia Ricci (Consigliera del Ministro Franceschini - "PNRR Borghi MIC") e Fulvio Bonavitacola (Vicepresidente Giunta Regione Campania).