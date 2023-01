Il cantautore cilentano Peppe Cirillo sbarca a New York con la sua musica Dal 25 al 31 gennaio la sua musica d'autore sarà protagonista ancora una volta nella Grande Mela

Per una settimana la musica del cantautore di Perito, Peppe Cirillo, protagonista a New York. Dal 25 al 31 gennaio la sua musica d'autore sarà protagonista ancora una volta nella città simbolo degli USA. Peppe Cirillo, artista di spicco della musica popolare del Sud Italia, è da oltre 40 anni tra i più apprezzati cantautori della scena.

In questa avventura americana sarà accompagnato da alcuni dei membri degli Antiqua Saxa, la voce di Paola Salurso e la chitarra di Aristide Garofalo. Diversi sono gli appuntamenti tra club ed enti in cui si esibirà. In particolare giovedì 26/01 sarà ospite nella prestigiosa Casa Belvedere- Italian Cultural Foundation, per una serata di musica in una location bellissima con vista sul Varrazzano Bridge dove si prevede il sold-out. Casa Belvedere è inserita nella lista degli Edifici storici di New York e dal 2008 è sede del centro culturale dedicato agli studi italiani.

Si prevede una settimana ricca di eventi, l'occasione per incontrare i tanti italo-americani appassionati di musica popolare del Sud Italia.Appena rientrerà in Italia Peppe Cirillo con i suoi Antiqua Saxa, sarà tra i protagonisti di Casa Sanremo, evento del panorama della kermesse del Festival della Canzone Italiana, la manifestazione dedicata alla musica più importante d'Italia.