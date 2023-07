Il festival nazionale dello spazio arriva a Pontecagnano Faiano Si terrà sabato 22 luglio dalle 19 al Parco Eco Archeologico

Da Milano a Pontecagnano Faiano, passando per Pisa: Galactic Park, festival nazionale dedicato allo spazio “e a tutto ciò che avviene sopra le nostre teste”, dopo gli appuntamenti nel Nord Italia sbarca per la prima volta nel Meridione, per la precisione nella città degli Etruschi di frontiera.

Galactic Park, festival organizzato dai divulgatori di Chi ha paura del buio? e LinkToUniverse, ossia tra i top in rete (e non solo) relativamente alla divulgazione scientifica, si terrà sabato 22 luglio, dalle 19, presso il Parco Eco Archeologico di Pontecagnano Faiano, un luogo dove natura e storia sono in simbiosi. L’evento, dopo il grande successo dell’edizione 2022 a Milano, nel 2023 si “snoda” in tre appuntamenti: Pisa (tappa lo scorso maggio), quindi Pontecagnano Faiano e infine nuovamente Milano nel mese di settembre. A Pontecagnano Faiano l’evento è organizzato dai soci del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno (CANA) unitamente ai volontari del Circolo Occhi Verdi di Legambiente, che da anni gestisce – per conto della Soprintendenza ai beni archeologici di Salerno – l’area del parco. Il CANA da oltre 30 anni è attivo sul territorio di Salerno e provincia (e non solo) impegnandosi nella divulgazione di temi legati all’astronomia, sia con eventi e seminari sia con vere e proprie serate osservative al telescopio. Sabato 22 luglio si inizia alle 19 con l'osservazione del Sole al telescopio (mediante opportuni filtri) e i laboratori di Davide Coco (Link2Universe) dal titolo Lanci spaziali in miniatura e di Giulia Pieraccini (Link2Universe) dal titolo Escursioni nel Sistema Solare. Dalle 20.30 ci sarà prima lo spettacolo tenuto dai ragazzi di Link2Universe Davide Coco e Martina Carnio dal titolo Sto Razzo – Storie Assurde di Razzi Reali mentre a seguire Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura di Chi ha paura del buio? presenteranno il loro spettacolo INTERSTELLAR – Le Voyager oltre i confini del nostro tempo. Il tutto contornato da un cielo osservabile per tutta la serata grazie ai telescopi messi a disposizione dal CANA.

Maggiori informazioni sull'evento sono al seguente link: https://www.galacticpark.it/il-flyby-di-galactic-park-pontecagnano/ Per poter partecipare è necessario diventare soci del CANA. Per farlo basta seguire le indicazioni alla seguente pagina: https://cana-salerno.it/galactic-park-2023-parco-ecoarcheologico-di-pontecagnano/ La quota associativa è di soli 10 euro ed è valida sino al 31 dicembre 2023. I minori di 18 non sono tenuti a diventare soci ma è necessario comunicare la loro presenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: infocana@cana.it; coordinatore@cana.it; segretario@cana.it. Verrà poi chiesto un documento di riconoscimento all'ingresso per verificare l'età dello spettatore minorenne. Le osservazioni ai telescopi e i laboratori sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.