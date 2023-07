Capaci: Rocco e il regno dei polpi, ecco la favola per bambini di Dario Vassallo Un'opera che insegna la sostenibilità e il rispetto del mare ai più piccini

Annunciato il lancio della nuova opera letteraria di Dario Vassallo, dal titolo "Capaci: Rocco e il Regno dei Polpi. Favola per bambini, indicata per adulti". Questo affascinante racconto prende forma dopo alcuni giorni trascorsi a Capaci e all’Isola delle Femmine, quando l'autore si è lasciato ispirare dalla bellezza del mare e dalla sua ricchezza di vita.

La favola che insegna la sostenibilità e il rispetto del mare ai più piccini

"Rocco e il Regno dei Polpi" è una favola che, come tutte le favole da happy end, racchiude in sé una preziosa morale e un importante messaggio. L'obiettivo principale dell'opera è sensibilizzare e impegnarsi affinché venga interdetta ogni tipo di pesca per la cattura dei polpi durante il periodo che va dalla fine dell'inverno all'estate. Durante questi mesi, infatti, i polpi si avvicinano alla costa per deporre le uova, e solo preservando il loro habitat potremo garantirne la sopravvivenza nel Mar Mediterraneo anche nei prossimi decenni.

Ad arricchire la favola contribuiscono anche preziose e colorate illustrazioni attraverso cui il Polpo Rocco prende vita e si anima, protagonista di nuove avventure.

"La storia di Rocco il Polpo prende le mosse proprio a Capaci, luogo della strage del Giudice Falcone, perchè anche da una tragedia può nascere bellezza. Dalle macerie è possibile ricostruire una nuova comunità, all'insegna della cultura e della legalità. Il lavoro di Dario Vassallo è stato reso possibile grazie alla dedizione dei suoi collaboratori, che hanno lavorato gratuitamente per cinque giorni al fine di rendere disponibile questa favola. L'autore ha scelto di pubblicare il libro in formato digitale attraverso il noto canale di distribuzione Amazon, permettendo così di poter essere acquistato in tempi brevi in diversi Paesi del mondo come Italia, Spagna, Germania, Olanda, Canada, Cina, Brasile, Taiwan, Argentina, India, Indonesia, Stati Uniti e molti altri", sottolineano dalla Fondazione Vassallo.

Questa pubblicazione ha un duplice valore: In primis, in linea con la mission identitaria della Fondazione ispirata al Sindaco Pescatore, intende avviare una campagna di sensibilizzazione contro la pesca selvaggia che distrugge gli ecosistemi marini, mettendo a rischio la sopravvivenza di specie autoctone. Significa tradurre in parole semplici e in immagini cartoon le idee ambientaliste di Angelo Vassallo, perché la cultura del rispetto dell’ambiente parte dai bambini e dalla scuola.

Dall’altro lato rappresenta per Dario Vassallo un esperimento, in vista del prossimo libro, quasi ultimato, che tratterà della vita politica di Angelo Vassallo. L'autore spera che questa nuova modalità di pubblicazione possa contribuire a diffondere la storia di Angelo in tutto il mondo con un semplice click.

"Capaci: Rocco e il Regno dei Polpi. Favola per bambini, indicata per adulti" è un invito a immergersi in una storia coinvolgente che promuove la conservazione della natura e l'importanza di un impegno concreto verso la protezione delle specie marine. L'opera sarà disponibile entro questa settimana per l'acquisto online su piattaforma Amazon.